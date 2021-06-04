ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Инваспортсмен из Алтайского края завоевал золото на чемпионате Европы

Горняк22
11 часов Ago

Более 650 спортсменов из 44 стран приняли участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике под эгидой Международного паралимпийского комитета в польском Быдгоще.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщил «Алтайский спорт», в первый день соревнований сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Одна из высших наград на счету алтайского спортсмена Александра Костина.

Подопечный заслуженного тренера России Сергея Мануйлова победил в беге на пять тысяч метров среди спортсменов с нарушением зрения класса Т13. 

На этих соревнованиях в беговых дисциплинах выступают ещё два слабовидящих спортсмена из Алтайского края — средневик Егор Шаров и спринтер Артем Логинов. Они стартуют на чемпионате 3 июня.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Горняк22
4 часа Ago
Губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор публичного акционерного общества «Группа Черкизово» Сергей Михайлов на Петербургском экономическом форуме провели переговоры...

Читать по теме:

ВТОПЕ: