Катунь24: Инваспортсмен из Алтайского края завоевал золото на чемпионате Европы

Более 650 спортсменов из 44 стран приняли участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике под эгидой Международного паралимпийского комитета в польском Быдгоще.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщил «Алтайский спорт», в первый день соревнований сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Одна из высших наград на счету алтайского спортсмена Александра Костина.

Подопечный заслуженного тренера России Сергея Мануйлова победил в беге на пять тысяч метров среди спортсменов с нарушением зрения класса Т13.

На этих соревнованиях в беговых дисциплинах выступают ещё два слабовидящих спортсмена из Алтайского края — средневик Егор Шаров и спринтер Артем Логинов. Они стартуют на чемпионате 3 июня.

Катунь24