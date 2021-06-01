Катунь24: Иван Долгий: традиции и приметы на 1 июня
Сегодня Русская православная церковь вспоминает святого князя московского Димитрия Донского (1350-1389). Димитрий был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Мальчик рос сиротой. Его воспитанием занимался святитель Алексия, митрополит Московский и всея Руси.
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Князь Димитрий обладал не только христианским благочестием, но и талантом государственного деятеля и военачальника. Он удачно продолжит начатое его дедом дело по объединению русских земель. При нём в Москве был построен белокаменный Кремль.
Димитрий Донской возглавил вооруженную борьбу народа против Золотой Орды. Перед решающей битвой он посетил Троице-Сергиеву лавру и получил благословение Сергия Радонежского. Седой игумен предсказал ему победу.
21 сентября (по новому стилю) 1380 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы полки под предводительством князя Димитрия одержали победу на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном. Было разбито войско неприятеля во много раз превосходившее по численности русские войска. Сам хан Мамай бежал в Крым.
В честь этой победы князя Димитрия стали именовать Донским. В благодарность Господу и пресвятой Богородице он на реке Дубенке основал Успенский монастырь, а на могилах павших воинов создал храм Пресвятой Богородице. Тогда же, в Троицкой обители, Димитрий Донской устроил всенародное поминовение погибших воинов – так возникли Димитровские родительские субботы перед днем почитания небесного покровителя великого князя – великомученика Димитрия Солунского (8 ноября).
Скончался Димитрий Донской в возрасте 39 лет. Он впервые без разрешения на то Золотой Орды передал своему сыну Василию I великое княжество Владимирское.
Традиции и обычаи
В народном календаре день известен как Иван Долгий. В этот день наши предки сажали огурцы и подмечали:
На Ивана весна умывается, лету в пояс кланяется.
После Ивана не надо жупан.
В июне солнце высоко – с утра до вечера далеко.
На Ивана Долгого пора сажать огурцы.
В этот день заклинали ниву. На восходе солнца отправлялись в поле с целью защитить посевы от ветров-суховеев. Каждый ветер в народе имел своё название:
- южный – летний;
- юго-восточный – обеденник;
- юго-западный – верховой;
- северо-западный – глубник;
- северо-восточный – полунощник;
- северный – северяк.
Крестьяне выходили в поле, становились лицом к ветру и читали специальный заговор:
«Ветер-ветерок, из семи братьев – старший брат, ты не лей дождем с запада, ты не дуй с гнилого угла, а подуй лучше тёплым теплом, роду нашему службу сослужи, добрые дожди пригони, пахарям – на радость, а тебе буйному – на славу».
Очень важен для растущих посевов дождь, поэтому в народе говорили: «Идет дождь – несет рожь». Дождей крестьяне очень ждали: «Чем в сухую погоду сеять, лучше пусть в мешке постоит».
Приметы и поверья
- Если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухой.
- Сей овес, когда лист дуба развернется в заячье ухо.
- На дубу лист в пятак – быть и яровому так.
- Вороны клювами в одну сторону садятся – к сильному ветру.
- Много росы в июне – к плодородию, а частые туманы – к обилию грибов.
- Если ночи теплые, будет хороший урожай.
- Петухи запели днем – скоро дождь пойдет.
- Цветы сильно пахнут – к дождю.
- Сны, увиденные под этот день, сулят благополучие.
Люди, родившиеся 1 июня, обладают природным магнетизмом. Они притягивают к себе окружающих, но плохо разбираются в их истинных намерениях. Им следует носить гелиотроп.
По материалам сайта vsyamagik.ru