Катунь24: Иван Долгий: традиции и приметы на 1 июня

Сегодня Русская православная церковь вспоминает святого князя московского Димитрия Донского (1350-1389). Димитрий был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Мальчик рос сиротой. Его воспитанием занимался святитель Алексия, митрополит Московский и всея Руси.

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Князь Димитрий обладал не только христианским благочестием, но и талантом государственного деятеля и военачальника. Он удачно продолжит начатое его дедом дело по объединению русских земель. При нём в Москве был построен белокаменный Кремль.

Димитрий Донской возглавил вооруженную борьбу народа против Золотой Орды. Перед решающей битвой он посетил Троице-Сергиеву лавру и получил благословение Сергия Радонежского. Седой игумен предсказал ему победу.

21 сентября (по новому стилю) 1380 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы полки под предводительством князя Димитрия одержали победу на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном. Было разбито войско неприятеля во много раз превосходившее по численности русские войска. Сам хан Мамай бежал в Крым.

В честь этой победы князя Димитрия стали именовать Донским. В благодарность Господу и пресвятой Богородице он на реке Дубенке основал Успенский монастырь, а на могилах павших воинов создал храм Пресвятой Богородице. Тогда же, в Троицкой обители, Димитрий Донской устроил всенародное поминовение погибших воинов – так возникли Димитровские родительские субботы перед днем почитания небесного покровителя великого князя – великомученика Димитрия Солунского (8 ноября).

Скончался Димитрий Донской в возрасте 39 лет. Он впервые без разрешения на то Золотой Орды передал своему сыну Василию I великое княжество Владимирское.

Традиции и обычаи

В народном календаре день известен как Иван Долгий. В этот день наши предки сажали огурцы и подмечали:

На Ивана весна умывается, лету в пояс кланяется.

После Ивана не надо жупан.

В июне солнце высоко – с утра до вечера далеко.

На Ивана Долгого пора сажать огурцы.

В этот день заклинали ниву. На восходе солнца отправлялись в поле с целью защитить посевы от ветров-суховеев. Каждый ветер в народе имел своё название:

южный – летний;

юго-восточный – обеденник;

юго-западный – верховой;

северо-западный – глубник;

северо-восточный – полунощник;

северный – северяк.

Крестьяне выходили в поле, становились лицом к ветру и читали специальный заговор:

«Ветер-ветерок, из семи братьев – старший брат, ты не лей дождем с запада, ты не дуй с гнилого угла, а подуй лучше тёплым теплом, роду нашему службу сослужи, добрые дожди пригони, пахарям – на радость, а тебе буйному – на славу».

Очень важен для растущих посевов дождь, поэтому в народе говорили: «Идет дождь – несет рожь». Дождей крестьяне очень ждали: «Чем в сухую погоду сеять, лучше пусть в мешке постоит».

Приметы и поверья

Если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухой. Сей овес, когда лист дуба развернется в заячье ухо. На дубу лист в пятак – быть и яровому так. Вороны клювами в одну сторону садятся – к сильному ветру. Много росы в июне – к плодородию, а частые туманы – к обилию грибов. Если ночи теплые, будет хороший урожай. Петухи запели днем – скоро дождь пойдет. Цветы сильно пахнут – к дождю. Сны, увиденные под этот день, сулят благополучие.

Люди, родившиеся 1 июня, обладают природным магнетизмом. Они притягивают к себе окружающих, но плохо разбираются в их истинных намерениях. Им следует носить гелиотроп.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24