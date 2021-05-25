Катунь24: Исторический музей на колесах побывал в Барнауле

Поезд Победы побывал в Барнауле. Выставка Всероссийской информационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» — это 13 вагонов военной истории. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Исторический музей на колесах побывал в Барнауле

Поезд Победы путешествует по всей стране. Отправился в путь он прямиком из Москвы. За 2 месяца передвижной выставке предстоит преодолеть больше 33 тысяч километров и посетить 54 города. Барнаул – уже 24-я остановка необычного экипажа. Встречают победный эшелон с хлебом, солью и праздником.

В одном из вагонов представлена фотовыставка ветеранов войны, в другом рассказывается о работе военных медиков. Также работает экспозиция современных образцов стрелкового оружия, а в вагоне юнармейцев проводят мастер-классы, учат собирать и разбирать автоматы. Все экспонаты можно потрогать руками.

«Здесь все вагоны, которые оформлены, внутри интерактивные. Рассчитана информация на молодежь. Каждый может в режиме онлайн наводить на картинку – все картинки оживают. Прямые ссылки на видеоролики с соответствующей информацией. Я хочу сказать, что молодежь этим пользуется великолепно. Даже все гиды, которые стоят, рассказывают – тут же перепроверяют, в самом деле так или нет?» — отметил Павел Олексюк, гвардии полковник.

Выставка работает в городах всего по несколько часов. Но даже за это время ее посетили сотни горожан и гостей Барнаула. И уже сегодня Поезд Победы отправился дальше, в Новокузнецк.

Катунь24