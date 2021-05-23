Катунь24: Известный комментатор из Барнаула прокомментировал скандал вокруг трансляции Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Уроженец Барнаула, комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Меламед в социальных сетях написал по этому поводу пост.

Фото: Михаил Меламед

«Я очень хотел быть как-то причастным к Кубку Мира по гребле в Барнауле. Мне было совершенно неважно, в какой роли, что делать, заплатят мне или нет. Это же… Ну как… Ну для нашего города это как будто маленькая Олимпиада! Своя! Прямо в нашем городе! И просто хотелось сделать что-то полезное, внести лепту, ощущать, что помог, что не в стороне», — написал он.

При этом Меламед подчеркнул, что не готов был вопреки скандалу комментировать старты, поскольку это было бы сомнительным «геройским» решением.

«Невозможно принять чью-то сторону, понять, кто прав, а кто виноват. Для этого нужно быть в курсе всех нюансов от и до. А это нереально. Да и не бывает такого, чтобы в конфликте был виноват только один. Но бывает, что от конфликта в итоге страдают те, кто вообще ни в чём не виноват. Я про зрителей, конечно. Да, те, кто попродвинутей, те найдут трансляции и в интернете, и на кабельных каналах, и даже на региональных. Но всё-таки львиная доля зрителей просто никогда не увидит эти соревнования. И мой город не увидят. И не услышат о нём множество интересного. И соответственно не захотят поехать сюда, побывать на нашем магическом Алтае. А ещё не увидят того, ради которого придут. Чего уж греха таить, как и два года назад, именно на Губерниева, а не на греблю пришла бы ну уж половина-то зрителей точно», — отметил он.

Напомним, телеканал «Матч ТВ» проиграл аукцион на право транслировать соревнования. Из-за этого генеральный продюсер канала Тина Канделаки написала открытое письмо губернатору края Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

В правительстве сообщили, что все было сделано в рамках законодательства. Победителем стал «Регион Телеком», поскольку предложил более низкую цену.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: Министр спорта Алтайского края пригласил Тину Канделаки на соревнования II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Катунь24