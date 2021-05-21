Катунь24: Иван Богослов: традиции и приметы на 21 мая

В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов, Арсений пшеничник, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы.

Фото: vsyamagik.ru

Православная церковь 21 мая вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Иисуса Христа. Именно ему Спаситель поручил попечение о Божией Матери. После сошествия Святого Духа на апостолов Иоанн свою жизнь посвятил проповеди веры Христовой. Иоанн Богослов – единственный апостол, не погибший насильственной смертью. Он был взят на Небо живым, однако за свою жизнь перенес немало страданий. В годы правления жестокого императора Нерона его сослали на далекий остров Патмос, где он написал свой «Апокалипсис».

Ещё в этот день почитают память Арсения Великого (354-449) – христианского святого, почитаемого в лике преподобных, и Арсения Трудолюбивого (конец XIII – XIV век) – инока Киево-Печерского монастыря.

Традиции и обычаи

Главной темой этого дня народный месяцеслов сделал заботу о посеве пшеницы. В одних местах поля только подготавливали под пашню, в других уже наступала пора сева.

В Иванов день паши пашню под пшеницу.

Загоняй кобылицу и землю паши под пшеницу.

Засевая пшеницу на Иоанна Богослова.

По обычаю, в Иванов день нищие и странники кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали гостей пшеничным пирогом, а они желали ей добрых восходов. Верили, что обилие пшеничных пирогов в этот день обеспечит хороший урожай хлеба, которого хватит на весь год и из которого в следующем году на Ивана пшеничника снова получится испечь пироги и угостить ими нищих и странников.

С обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего. Радовались, если получилось повстречать кого-то и разделить с ним трудовой хлеб. Дурным знамением считалось вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам.

Пироги – праздничное блюдо славянской кухни. Появились они много столетий назад. Существует мнение, что на Руси пироги начали изготавливать намного раньше, чем в странах Европы. С ними встречали почетных гостей, чем показывали своё гостеприимство и доброжелательность. В былые времена молодая супруга выпекала рыбный или мясной пирог, которым угощала родственников супруга и гостей, чтобы продемонстрировать свои кулинарные способности.

Слово «пирог» произошло от слова «пир». Тесто может быть приготовлено на опаре и безопарным способом. В качестве начинки использовали овощи, рассыпчатые каши, грибы, мясо, рыбу, творог, яйца. Сладкую начинку делали из варенья, чернослива и инжира, изюма с рисом, фруктов и свежих ягод. Форма пирогов бывает самой разнообразной – прямоугольной, круглой, треугольной и даже фигурной. Пироги бывают закрытыми (когда начинка находится внутри теста), полузакрытыми (верхняя часть сдобы делается в виде решеток из полосок теста), открытыми (по виду напоминают большую ватрушку). Непосредственно на противне пирог наполняют начинкой и оформляют, после чего ждут, когда он подойдет на листе. Затем его смазывают маслом или яйцом и отправляют в духовку. Готовый пирог выкладывают на блюдо и накрывают льняным полотенцем.

Ещё одной заботой в этот день в некоторых местностях была посадка огурцов. Посеянные на Ивана долгого, они обязательно вырастут длинными.

Приметы и поверья

Дождливый день – к урожаю грибов. Черемуха зацвела – пора сеять пшеницу. Черемуха обильно цветет – к дождливому лету. Луна в дымке – к ухудшению погоды. Вечернее небо в красный цвет окрашено – к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь. Тучи в одну кучу собрались – к ненастью. Облака вверх плывут – к ясному дню. Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к погожему дню. Увидеть три радуги – к ветру. Сон с 20 на 21 мая исполнится в точности, но рассказывать о нём никому нельзя. А вот сновидение, увиденное днем 21 мая, пустое.

Люди, родившиеся 21 мая, наделены природной интуицией, бескорыстием и спокойным нравом. Им подходят диопсид и цитрин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24