Катунь24: Илон Маск выступит в России на кремлевском марафоне «Новое знание»

Заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко анонсировал участие в кремлевском марафоне «Новое знание» знаменитого во всем мире американского инженера и изобретателя Илона Маска. Об этом он сообщил на открытии марафона.

«Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Я хотел бы вас попросить – всех, кто будет слушать (спикеров марафона) в течение этих трех дней, не упустите эту возможность. Эти люди знают невероятно много. Но не менее важно, что каждый из них является уникальным примером», — сказал Кириенко.

Однако пока на сайте форума «Знание» нет информации, что Илон Маск будет одним из спикеров мероприятия в очном или заочном формате.

Трехдневный просветительский марафон «Новое знание», который проводит научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Зрителями могут стать более 5 млн человек. Жители Алтайского края также могут дистанционно принять участие в дискуссиях, лекциях, интервью и мастер-классах с деятелями политики, культуры и науки по ссылке.

Катунь24