Катунь24: Иов Огуречник: традиции и приметы на 19 мая

По приметам на 19 мая определяли, каким будет урожай огурцов. В народном календаре дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи.

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Православная церковь 19 мая почитает праведника Иова Многострадального, который жил в Северной Аравии за 2000-1500 лет до Рождества Христова. Жизнь и страдания святого описаны в Библии («Книга Иова»).

Иов был человеком благочестивым, его уважали сограждане. Но, по воле Божией, на его дом обрушились несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой. Его оставили друзья и знакомые, и даже супруга ему советовала похулить Господа и умереть. На что Иов ответил: «Неужели только добро мы будем принимать от Бога, а зла не будем?».

Видя смирение и долготерпение Иова, Господь его вознаградил: вернул ему здоровье и богатство. У Иова родились чудесные дети, а сам он прожил ещё 140 лет.

В учении Церкви святой Иова является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества, а потом прославившегося Светлым Воскресением.

Традиции и обычаи

Преимущественно в северных областях на Иову сеяли горох, сажали огурцы и ожидали больших рос, полезных огурцам.

Если Иов росы распустил, то пора сеять горох.

Кто горох сеет – год от года богатеет.

Сеяли горох на сырой земле при убывающей луне. Обращали внимание на то, откуда дует ветер:

северный – посеянный горох вырастет жестким;

западный и юго-западный – мелким и червивым.

Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи. Репу и горох не сеяли возле дороги. Во время посева приговаривали:

«Сею, сею горох, уродится он крупным и белым, старым бабам на потеху, молодым на веселье».

Ещё в этот день сеяли бобы, огурцы и тыкву. Примечали, что высаженные в этот день огурцы, нужно солить, потому что они будут крепкие, хрустящие и ароматные. Чтобы получить ранний урожай устраивали «теплые гряды».

«Тёплые гряды» ‒ народный способ вырастить огурцы даже в холода. Крестьяне рыли траншею полуметровой глубины, на дно которой помещали слой рыхлого конского навоза. Навоз служил в качестве подземной «печки». Под воздействие солнечных лучей он хорошо и надолго прогревал почву изнутри. Сегодня вместо конского навоза часто используют прошлогодние листья.

На Руси в этот день почитали росу. Дети и именинника дня катались по росной траве. Верили, что это придаст им здоровье и благополучие. Девушки собирали росу на рушник, заговаривали и затем на ветру сушили росное полотенце. При случае его отдавали любимому. Верили, что после того, как мужчина им утрется, он начнет с нежностью и любовью думать о той, которая ему вручила этот рушник. Во время ритуала читали такой заговор:

Приметы и поверья

Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет отменный. Большая роса – к урожаю огурцов. Много росы утром – к хорошей погоде, нет росы – будет дождь. Если после рассвета поднялся туман, то погода будет малооблачная и без осадков. Во время тихого дождя пузыри на воде появились – значит, дождь затянется. Птицы весело щебечут – в ближайшие дни будет хорошая погода. Сны с 18 на 19 мая предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А вот сновидение, увиденное днем 19 мая, может исполниться через шесть лет.

Людям, родившимся 19 мая, подходит яшма.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24