Катунь24: Из Алтайского края начали доставлять сельхозпродукцию в Турцию сухопутным маршрутом

Доставка груза с помощью нового пути станет быстрее мультимодальной перевозки по Черному морю в 2 раза.



Фото: pixabay.com

Новым маршрутом в Турцию уже отправили первую партию пшеничных отрубей массой 420 тонн. Груз доставят железнодорожным транспортом со станции Алейская Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае по сухопутному транспортному коридору Баку — Тбилиси — Карс. Как сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», срок доставки составит 14 суток.

Ранее груз в Турцию перевозили через порты Черного моря. Для этого требовалось пять логистических операций, по срокам они занимали почти месяц. Новый же маршрут поможет аграриям Алтайского края доставлять продукты перемола в Турцию быстрее, тем самым увеличить прямой экспорт. Также он снижает затраты грузовладельца на транспортировку за счет исключения перевалки в портах, фрахта судов, что важно для экспортеров зерновых культур из Сибири.

Новое прямое железнодорожное сообщение по территории Азербайджана и Грузии с доставкой продуктов перемола из Алтайского края в Турцию создали в сотрудничестве Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, компании «РЖД Логистика», железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции, а также предприятия «Алейскзернопродукт» и компании «Новосибирскхлебопродукт».

Катунь24