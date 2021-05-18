Катунь24: Ирина Рассадница: традиции и приметы на 18 мая

18 мая наши предки сжигали на полях старую сухую траву и высаживали рассаду капусты. По приметам дня определяли, когда следует начинать посев. В народном календаре дата получила название Ирина (Арина) рассадница.

Фото: vsyamagik.ru

Православная церковь 18 мая почитает мученицу Ирину, жившую во второй половине I века. Святая была славянкой, родилась в Македонии, в юности уверовала во Христа и отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу. По преданию, её крестил ученик апостола Павла – апостол Тимофей. Ирина возжелала сделать христианами и своих родителей, но её отец (правитель г. Магеддона) разозлился и бросил непокорную дочь под ноги диким лошадям. Но животные, не коснувшись Ирины, развернулись и бросились на отца, задавив его до смерти. По молитве святой он был возвращен к жизни и уверовал во Христа. Вместе с ним уверовали в единого Бога и все члены семьи Ирины, а также три тысячи человек, ставшие свидетелями этого чуда.

После этого Ирина начала смело проповедовать Слово Божие среди македонцев, за что неоднократно подвергалась страданиям и унижениям. Мучения святой сопровождались чудесными знамениями, а она оставалась целой и невредимой. Люди, видевшие это, обращались ко Христу. Более 10 тысяч язычников Ирина привлекла к вере Христовой.

Когда Господь указал святой день её смерти, она удалилась в горную пещеру недалеко от города Ефеса, и попросила вход завалить камнями. Через четыре дня люди открыли вход, но не обнаружили в пещере тела Ирины, тогда все поняли, что Господь забрал мученицу на Небо.

Традиции, обычаи и гадания

Весной в народном календаре отмечена память двух мучениц Ирин (29 апреля и 18 мая). Обоих их прозвали рассадницами. К дням памяти святых приурочены высадка рассады капусты, одинаковые магические действия и приговорки. Объясняется это не только разными климатическими условиями на огромной территории, которую занимала Киевская Русь, но и тем, что год на год не приходится: при ранней весне в южных областях капусту можно высаживать 29 апреля, при поздней весне и в северных регионах – на три недели позже.

Высаживая капустную рассаду, крестьяне одевались в лохмотья, напоминающие листья капусты. Не забывали и про магическую защиту будущего урожая: на огородные грядки выносили надтреснутый горшок и внутрь клали неподалеку вырванный с корнем кустик крапивы. Делали это для того, чтобы уберечь рассаду от дурного глаза и от завистников. Высаживая капусту в грунт, приговаривали:

«Рассадушка-рассада, не будь пустая, а будь тугая, не будь голенаста, а будь пузата, не будь мала, а будь велика, не будь красна, а будь вкусна, не будь стара, а будь молода».

Сажали овощи исключительно женщины. Считалось, что если за это возьмется мужчина, то растения зацветут, а плодоносить не будут. Чтобы куры не выклевали капусту, при посадке рассады не ели хлеба.

Вечером, после того как рассада была высажена в землю, хозяйки в огород выносили чугунок, наполненный доверху крапивой, переворачивали его и вверх дном ставили на грядку. Верили, что это позволит защитить растения от насекомых.

Ещё на Ирину выжигали старую траву с полей и лугов. Во время этого говорили: «Худая трава с поля вон».

Толкование снов

Сон с 17 на 18 мая может исполниться через двадцать дней. Важно и то, что вам приснилось:

каштаны – вам подложат свинью;

кошка – к неприятностям;

змея – враги пытаются вам навредить;

северное сияние – к хорошим и неожиданным переменам в жизни;

умершие родственники – будьте осторожны, вас подстерегает опасность;

кашлять кровью – ждите приезда дальних родственников;

слышать ауканье – к разлуке с детьми.

Сновидение, увиденное днем 18 мая, скорее всего не исполнится.

Приметы и поверья

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя. Зацвела черемуха – скоро похолодает. Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето. Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое. Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим. Если же вода растекается по земле, то во время покоса будут идти дожди.

Люди, родившиеся 18 мая, устраивают крепкую семью по большой любви. В качестве талисмана им подходит изумруд и обсидиан.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24