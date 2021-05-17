Катунь24: Из Алтайского края начали экспортировать мороженое во Вьетнам

Вес первой отправленной партии составляет 9,2 тонны, сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

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Первую партию алтайского мороженого направили во Вьетнам в начале мая 2021 года. Экспорт проводит региональное предприятие, прошедшее ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Вьетнама. Перед отправкой каждыя партия товара тщательно осматривается инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Они проводят лабораторный и документальный контроль, по результатам которых оформляются экспортные ветеринарные сертификаты.

В ведомстве отвечают, что это первая поставка алтайского мороженного во Вьетнам. Ранее его экспорт совершали только в Китай и Монголию. Так, в 2020 году в Китай направили свыше 30 тонн мороженого из Алтайского края.

Катунь24