Катунь24: Яков Теплый: традиции и приметы на 13 мая

В день Якова Теплого наблюдали за восходом солнца и вечерним небом. По приметам на 13 мая судили о том, каким будет лето. Православная церковь в этот день вспоминает апостола Иакова Зеведеева – одного из двенадцати апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа. Иаков – единственный апостол, про чью смерть можно прочитать в Новом Завете.

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До того как Иакова и его брата Иоанна (будущего евангелиста, прозванного Богословом) Господь избрал в число двенадцати учеников, они занимались рыболовством. Иаков стал свидетелем воскрешения Христом дочери Иаира, преображения Господня на горе Фавор, находился с Иисусом в Гефсиманском саду.

Иаков, будучи апостолом, проповедовал веру Христову в Испании и других странах, позже вернулся в Иерусалим. Яркий эпизод в его жизни – победа в споре с философом-волхвом Гермогеном, после которой Гермоген и его ученик Филит обратились в христианскую веру. Они сожгли свои книги и стали совершать чудеса именем Иисуса Христа. Уверовал во Христа и Иосия, донесший на апостола Иакова, а позже принявший мученическую смерть вместе с ним. Мощи апостола Иакова находятся в Испании.

Традиции, обычаи и гадания

По старому стилю день апостола Иакова был последним апрельским днем. С этой даты прекращали всякое сватовство, потому что бытовало мнение, что май неблагоприятный месяц для бракосочетания. Предложение о сватовстве на Якова Теплого воспринималось как дело обидное и зазорное, а о той семье, которая помышляет о свадьбе в мае, пошла бы худая слава. На этот счет есть и поговорка: «В мае жениться – всю жизнь маяться».

Негативное отношение наших предков к заключению брака в мае, скорее всего, связано с тем, что к этому времени запас провизии был на исходе. Свадьбу на Руси играли не один день, а от трех до семи. Кроме того, считалось, что чем богаче накрыты свадебные столы, тем зажиточнее будут жить молодожены. А о какой свадьбе может идти речь, когда все мысли о том, как бы не умереть с голоду в ожидании нового урожая? Также в мае активно занимались садово-огородными работами, и думать об организации свадебного торжества было некогда.

Сегодня многие пары заключают свадьбу в этом месяце, не обращая внимания на суеверия пращуров.

Ещё в этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу, боясь накликать на себя неприятности. Чтобы избежать беды, нужно было искупаться в воде из мартовского снега. Суеверные старушки утверждали, что с этого дня в чужих сторонах бродят тощие, заморенные весенние болезни, и без мартовской воды приезжему человеку не будет от них спасения. По их понятиям, зимой весенние болезни запираются в снежные горы, где находятся всю зиму до оттепелей. Когда же солнышко начинает отогревать землю и тает снег, весенние болезни разносятся по белу свету и нападают на людей. Спасти от этих нападений может только мартовский снег. Ещё, отправляясь в путь, читали специальную молитву:

«Огради меня, Господи, силой Честного и Животворящего Креста и сохрани меня от всякого зла. Аминь».

Приметы и поверья

Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю. Если солнце зайдет на чистом безоблачном небе, то лето будет ведерное, солнце выглянет сквозь облака – лето будет дождливое. Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и грозное, плодородие изобильное. Дождь на Якова предвещает обилие свадеб осенью. Если сон с 12 на 13 мая не сбудется через девять дней, то не стоит ждать в дальнейшем его исполнения.

Люди, родившиеся 13 мая, легко устраивают союзы между другими, однако сами часто бывают несчастны в любви. Им подходят турмалин, опал и халцедон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24