ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Из-за подъема воды в Бийске закрыли понтонный мост

Горняк22
16 часов Ago

Сегодня, 2 мая 2021 года, из-за резкого подъема уровня воды в реке Бия был закрыт понтонный мост.

Фото: Бийский рабочий

Сейчас уровень воды в Бии в районе Бийска составляет 437 см. над нулем водомерного поста.

Как отмечает «Бийский рабочий», еще днем 2 мая понтонный мост работал в штатном режиме, но уже тогда водители замечали, что конструкция сильно приподнялась из-за воды.

В настоящее время переправу удается удерживать речной техникой. На месте работают сотрудники Речпорта.

Катунь24

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