Катунь24: Из-за подъема воды в Бийске закрыли понтонный мост
Сегодня, 2 мая 2021 года, из-за резкого подъема уровня воды в реке Бия был закрыт понтонный мост.
Фото: Бийский рабочий
Сейчас уровень воды в Бии в районе Бийска составляет 437 см. над нулем водомерного поста.
Как отмечает «Бийский рабочий», еще днем 2 мая понтонный мост работал в штатном режиме, но уже тогда водители замечали, что конструкция сильно приподнялась из-за воды.
В настоящее время переправу удается удерживать речной техникой. На месте работают сотрудники Речпорта.