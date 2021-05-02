Катунь24: Иван Ветхопещерник: традиции и приметы на 2 мая

По славянскому обычаю 2 мая одевали весну в новину (новое). Обряд заключался в том, что крестьянки в первый раз в это году выносили на весенний свет новые холсты и недавно сшитые рубахи, их выполаскивали в свежей весенней воде, и развешивали на позеленевших кустах. В народном календаре дата получила название Иван Ветхопещерник.

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Православная церковь 2 мая почитает Иоанна Ветхопещерника – монаха, христианского подвижника и пресвитера. Иоанн жил в VIII веке. В молодые годы совершил паломничество в Иерусалим, а потом поселился в Лавре преподобного Харитона. Ещё одно название этого монастыря – Ветхая лавра, т.е. старшая из палестинских обителей. Находилась лавра около Мертвого моря, недалеко от Вифлеема. Живя в монастыре, Иоанн достиг высокого духовного совершенства, со временем был рукоположен в священнический сан.

Ещё 2 мая вспоминают святого мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке. Во время гонений на христиан он служил в войске Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях. Несмотря на это, он всячески содействовал христианам, способствуя побегам или предупреждая об очередной облаве. Он посещал единоверцев, заточенных в темницу. Святой был благосклонен не только к христианам, но и ко всем нуждающимся: утешал скорбящих, посещал больных.

Узнав о поддержке, которую Иоанн Воин оказывает христианам, император приказал заключить его в темницу, где мужчина находился в ожидании казни. Когда в 361 году Юлиан Отступник погиб во время сражения с персами, Иоанна отпустили из-под стражи.

Святой скончался в глубокой старости. Точная дата его смерти неизвестна. По преданию, явившись к благочестивой женщине, он указал место своего погребения, после чего его мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова, находящуюся в Константинополе. Мощи Иоанна Воина являются чудотворными.

Традиции и обычаи

По древнему обычаю в день Ивана Ветхопещерника сельские ткачихи «весну в новину одевали», потому что 2 мая «весна красуется, себя показывает». Женщины, с сотканными в этом году холстами выходили в поле, кланялись на все четыре стороны и, обращаясь на восток, молвили: «Вот тебе матушка-весна, новая новинка!». Сотканные холсты развешивали на тронутых зеленью кустах и раскладывали на молодой траве, клали на холст пирог и уходили. Верили, что за такие подарки матушка-весна позаботится об урожае льна, ржи и конопли. Считалось, что во время обряда холсты наполнялись силой первой зелени и весенней воды. Наши предки верили, что сила красного солнца передастся и всему человеческому роду.

Готовя к ярмарке, прогретые и проветренные холсты сворачивали в «новины» ‒ своеобразные трубки больших размеров. Если на ярмарке хорошо распродали холсты, то перед иконой Иоанна Ветхопещерника ставили свечу в надежде, что хлеб в изобилии уродится так же, как конопля и лен.

Позже утратился жертвенный смысл обряда, но сам обычай ещё долгое время сохранялся, потому что таким образом было принято отбеливать вытканные полотнища.

В этот день молятся Ивану Воину о защите от всех напастей. У святого просят утешения и заступничества скорбящие и обиженные. К нему взывали, чтобы он рассудил: кто прав, а кто виноват. Молебен Ивану Воину служили и когда обворуют, после этого открывались воры и обидчики.

Приметы и поверья

Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным. Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца. Береза раньше клена распустилась – к засушливому лету. Дикие утки гнезда обустраивают недалеко от воды – лето может быть засушливым. Если к этому дню прилетели ласточки, журавли и жаворонки, то похолодания не предвидится. Сон с 1 на 2 мая может исполниться в течение 7-10 дней.

Людям, родившимся 2 мая, следует носить александрит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24