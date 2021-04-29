Катунь24: Ирина Рассадница: традиции и приметы на 29 апреля

По приметам на 29 судили об урожае. В народном календаре дата получила такие названия:

Ирина рассадница;

Ирина – разрой берега;

Ирина – урви берега;

Ирина – заиграй овражки,

Арина.

Фото: vsyamagik.ru

Православная церковь 29 апреля почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.

Ирина, Агапия и Хиония были родными сестрами. Жили они в конце III века в городе Аквилен, расположенном в северной Италии. Девушки в юном возрасте осиротели. Они вели благочестивый образ жизни и решили не выходить замуж.

При императоре Диоклетиане (время правления 284-305) сестер схватили и подвергли разным истязаниям. Девушки стойко выдержали все пытки. Во время их мучений произошло несколько чудес, но мучителей это не остановило. Ирину пронзили стрелами, а Хионию и Агапию сожгли на костре. Тела святых мучениц похоронила святая Анастасия Узорешительница (см. о ней 4 января).

Традиции и обычаи

Подмечали, что на Ирину водой берега подмывает, поэтому у мельников появлялась забота, чтобы не разнесло запруду. Поднятие воды происходило из-за того, что к этому времени начинал таять лёд у берегов. Из-за этого и прозвали Ирину «разрой или урви берега».

Крестьянки в этот день готовили на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту: «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».

Как раньше, так и сегодня сложно представить стол без блюд из капусты. Этот овощ обязательно входил в состав многих постных блюд. Большинство этапов выращивания, уборки и заготовки капусты на зиму ритуализированы. Капуста стала «героине» многих фольклорных текстов – поговорок, загадок, песен и шуток. С ней связано популярное поверье, что детей находят в капусте, их приносит зайчик и оставляет на капустной грядке. Внебрачных детей иногда называли капустничками.

Применяли капусту и в народной медицине при кашле, головных болях, листья капусты прикладывали к ожогу или ране, чтобы не было выкидыша, рекомендовали употреблять семена капусты с водой, избавиться от похмелья помогал рассол от квашеной капусты.

Существует немало сортов этого овоща. Одни идеально подходят для салатов, вторые – для закваски, третьи – для длительного хранения. Однако вырастить хорошую капусту не так уж просто. Выращивают овощ преимущественно чрез рассаду, но вырастить её в домашних условиях не получится, потому что для неё важен холод и свет. Поэтому специально делают рассадник. Подойдет деревянный ящик, который наполняют землей. Прогревать или замачивать капустные семена не нужно, их сразу сеют в землю. После посева семена легонько притрушивают землей и обильно поливают. Рассадник относят в теплицу или оставляют на улице, ставя на солнечное место. Сверху грунт прикрывают пленкой. Белокочанная капуста выносит заморозки до -5°C, поэтому не нуждается в дополнительном укрытии.

В стационарной теплице семена можно сеять прямо в почву. Пересаживать рассаду в открытый грунт нужно при наличии 1-2 листиков, когда 3 и 4 лист только появляются. Если сделать это позже, то вы не получите крупных и красивых кочанов, да и поспеют они позже.

Высаживая капусту, женщины туго повязывали голову платком или полотенцем, чтобы головки хорошо завивались. Первый посаженный росток накрывали большим горшком, а горшок – белой тряпкой или скатертью. Сверху клали камень и произносили приговор:

«Как камень твёрдый, как горшок большой, как тряпица бела, так и головки капусты пусть будут большие, белые и твердые».

Если женщины в этот день были заняты рассадой, то мужчины готовились к пахоте: «Ирина пришла – пора орать», а ещё начинали белить стволы плодовых деревьев.

Приметы и поверья

Гулкий гром – к богатому урожаю хлеба. Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха. Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю. Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой. Ольха зацвела – пора гречиху сеять. Сны с 28 на 29 апреля не сбудутся. Если сновидение, увиденное днем 28 апреля, не начнет с завтрашнего дня исполняться, то не стоит ждать в дальнейшем его исполнения.

Люди, родившиеся 29 апреля, крутые нравом. Женщина, появившаяся на свет в этот день, супруга и всю семью в руках держит. Носить именинникам дня следует опал.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24