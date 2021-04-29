Катунь24: Известный балетмейстер поставит в Барнауле спектакль «Болеро»

Премьера пройдет 31 мая 2021 года в рамках фестиваля к 10-летию Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» имени Александра Березикова.

Фото: Официальный сайт Алтайского края

Работу над спектаклем начали артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР, известный балетмейстер Владимир Васильев. Кроме «Болеро», мастер также поставит отрывки из спектаклей «Дом у дороги», «Жил человек» и «Блуждающие звёзды», сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Хореографом-постановщиком «Болеро» выступит обладатель балетной премии «Душа танца» в номинации «Звезда современного танца», постоянный хореограф мастерской Владимира Васильева, ведущий хореограф шоу «Танцы на ТНТ», балетмейстер столичных театров, победитель проекта «Танцуй!» на Первом канале Александр Могилев.

Премьера спектакля пройдёт в рамках масштабного фестиваля профессионального искусства «Алтай встречает друзей», приуроченного к 10-летию создания Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А. Ф. Березикова. В этот же день на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина пройдет торжественное открытие фестиваля. Всего за три дня программы организаторы проведут мастер-классы по вокальному, хореографическому искусству, открытие экспозиции акварелей Владимира Васильева, концертную программу ансамбля «Алтай» и приглашенных артистов на сцене краевого театра драмы. География участников фестиваля охватывает всю Россию: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Омск, Краснодар, Пермь, Горно-Алтайск, Барнаул.

Билеты на спектакль уже доступны к продаже на kassy.ru.

Катунь24