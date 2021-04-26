Катунь24: Из Барнаула можно будет улететь в Санкт-Петербург без пересадок

Аэропорт Пулково включил Барнаул в список новых летних направлений.

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Теперь регулярный авиарейс свяжет Барнаул с Санкт-Петербургом. Улететь в культурную столицу можно будет два дня в неделю — по средам и воскресеньям. Выполнять рейсы будет авиакомпания Nordwind.

Как сообщают «Вести Алтай», цена билета от 7 тысяч рублей. Также прямые авиарейсы теперь свяжут Санкт-Петербург с Кемеровом, Томском, Хабаровском и Горно-Алтайском.

Катунь24