Катунь24: Исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края: Кешбэк станет дополнительным стимулом увидеть Алтайский край своими глазами

В ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение принять меры по стимуляции внутреннего туризма.

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Президент поручил продлить программу туристического кешбэка. Туристам до конца года будут возвращать 20 % затрат на поездки по России. Для Алтайского края эта мера может стать ощутимым подспорьем для развития туризма.

«Алтайский край — туристический, мы заинтересованы и в развитии спортивного туризма. В ближайшее время в нашем регионе пройдут действительно крупные всероссийские и международные соревнования. Первенство России по боксу, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, ралли «Шёлковый путь». Это достойные поводы приехать в край тысячам болельщиков, для которых продление программы кешбэк станет дополнительным стимулом увидеть Алтайский край своими глазами», — рассказал Алексей Дворников, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края.

Катунь24