Катунь24: Из-за паводка в Алтайском крае перекрыли две дороги

О перекрытии сообщило Министерство транспорта Алтайского края.

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По данным ведомства, перекрыто движение по дороге Алейск — Безголосово — автодорога К-13, в Целинном — К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово — К-05. По обоим направлениям есть альтернативный проезд, уточнили в Минтрансе.

Получить актуальную информацию о проезде можно по телефонам:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19;

дежурный УГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю: (3852) 39-35-86.



Катунь24