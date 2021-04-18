Катунь24: Иосиф Песнопевец: традиции и приметы на 17 апреля

По народным приметам 17 апреля просыпаются сверчки. Крестьяне в этот день шли за деревню смотреть, как зацветает ольха. В народном календаре дата получила названия:

Иосиф;

Иосиф Песнопевец;

Ольховые смотрины.

Фото: vsyamagik.ru

Православной церковью сегодня почитается преподобный Иосиф Песнописец. Христианский святой родился около 816 года на Сицилии, где и получил воспитание. Затем вступил в Солунский монастырь, где вел строгий аскетический образ жизни. После посвящение в пресвитеры он переехал в Константинополь. Византийский император Лев Армянин, иконоборец, преследовал и заключил святого в тюрьму. После освобождения Иосиф устроил монастырь при храме Златоуста, но вскоре его опять лишили свободы и сослали в Херсонес. Императрица Феодора освободила его оттуда и назначила скевофилаксом патриаршей кафедры.

Преподобный Иосиф был одарен поэтическим талантам. Всю свою деятельность он посвятил составлению богослужебных песнопений. Он составил около 300 канонов – больше, чем кто-либо из церковных песнописцев. Лучшие из них – каноны покаяния. Умер святой в 886 году в Константинополе. Патриарх Фитий назвал его «ангелом Божиим», «отцом отцов».

Традиции и обычаи

Народный календарь, основанный на устной культуре наших предков, изменил определение преподобного Иосифа: из песнописца богослужебных святцев он стал песнопевцем.

Наверное, не случайно именно к этому дню в народном месяцеслове приурочено пробуждение сверчка от зимней спячки: На Иосифа песнопевца сверчок просыпается.

В некоторых местах с пробуждением сверчков связывалось начало пахоты:

Сверчок кричит – пора пахать под рожь.

Медведки закричали – сей пшеницу.

Согласно В. И. Далю сверчками на Руси назывались сами сверчки (запечные), кузнечики (лесные и полевые), медведки (земляные сверчки).

Подмечали, что с этого дня начинает не только петь сверчок, но и в первый раз подаёт голос журавль. Эти птицы считались защитниками от зла. К ним обращались с просьбой защитить от плохих ветров и нечистой силы. Считали, что только после прилета журавлей наступает настоящая весна:

Первая ласточка – ещё не весна, настоящую весну приносит журавль на крыльях.

Земледельцы в этот день отправлялись за деревню, чтобы посмотреть, как зацветает ольха. Это дерево – ранний медонос. Растет оно по речным берегам и сырым лугам. Рано весной распускаются цветы ольхи, сияя желтизной. Их называют ольховыми сережками. Осенью вместо цветов появляются мелкие шишечки.

Пыльцу ольхи смешивали с сахаром и весной подкармливали пчел. С лечебной целью употребляют листья и кору молодых веток, а также соцветия – шишки ольхи, имеющие терпкий вкус. Настои и отвары из молодой коры и шишек ольхи действуют как противовоспалительное, вяжущее и кровоостанавливающее средство. Употребляют их для лечения хронических и острых воспалений кишечника. При простудах и болях в суставах назначают сухие ванны из свежих листьев. Отварами из молодых листьев, шишек или коры полощут горло при ангине, стоматите и для укрепления десен.

Настой из шишек ольхи при расстройстве кишечника

В эмалированную посуду поместить 2 ст. ложки соплодий ольхи, залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Кастрюлю накрыть крышкой и 15 минут держать на водяной бане. После снятия с водяной бани сразу процедить, не охлаждая. Оставшееся сырье отжать, довести кипяченой водой объем полученного настоя до 1 стакана. Хранить настой в холодильнике не более двух суток. Принимать 2–3 раза в день по 0,5 стакана за полчаса до еды как вяжущее средство при диарее.

Приметы и поверья

Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится. Если береза раньше ольхи лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперед – дождливое. Сверчок сверчит – пора пахать рожь. День удачен для гаданий. Узнать, что вас ждет сегодня, можно с помощью простого гадания на картах. Сны под этот день и приснившиеся днем 17 апреля могут исполниться через 12 дней. Если этого не произойдет, то в дальнейшем ждать их исполнения не стоит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24