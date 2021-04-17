Катунь24: Изменения в закон о племенном животноводстве поддержали для рассмотрения в первом чтении

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве», который прорабатывается уже в течение 4 лет, был рассмотрен и поддержан для рассмотрения в первом чтении в ходе заседания комитета по аграрным вопросам Государственной Думы.

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В действующем законе от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» отсутствуют положения, где четко прописывался бы перечень видов организаций по племенному животноводству, какие граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут заниматься этой деятельностью. В итоге указанные нормы закона ставят в неравное положение животноводов, исключая, например, признание статуса племенных хозяйств у граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица.

«Наказ для внесения изменений в данный закон был дан мне фермерами края, в частности, Андреевым Анатолием Петровичем из Алейского района. Алтайские животноводы говорили о недостатках законодательства в сфере племенной работы и просили посодействовать расширению возможностей для официального получения племенных свидетельств, ведь это гарантирует дополнительную господдержку хозяйствам. Очень надеюсь, что законопроект оперативно будет рассмотрен в чтениях, вступит в действие, и это позволит привлечь к развитию племенного дела новых участников, снять излишние административные барьеры, в конечном итоге поможет обеспечить эффективное функционирование племенного животноводства в условиях рыночной экономики», — прокомментировал новый законопроект депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор.

Катунь24