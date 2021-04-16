Катунь24: Исполнять обязанности главы Минздрава Республики Алтай будет врач из Барнаула

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о назначении гендиректора барнаульского лечебно-реабилитационного центра Людмилы Григоричевой первым заместителем министра здравоохранения региона.

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До назначения нового министра она будет временно исполнять обязанности руководителя Минздрава, сообщают «Новости Горного Алтая».

Напомним, 31 марта министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко отправили в отставку. Его обвиняют в получении взяток. В настоящий момент он содержится под стражей.

Людмила Григоричева с отличием окончила Семипалатинский государственный медицинский институт, интернатуру по детской хирургии. Работала заведующей отделением, главным специалистом областного департамента здравоохранения в Павлодарской области Казахстана. В Бийске Григоричева была заместителем главного врача, председателем городского комитета по здравоохранению, вице-мэром по социальным вопросам. После этого стала заместителем начальника Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского края, после чего возглавила федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. До последнего времени работала генеральным директором клинического лечебно-реабилитационного центра в Барнауле.

Катунь24