Катунь24: Илларион: традиции и приметы на 10 апреля

По приметам на 10 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают преподобного Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие. На протяжении многих лет он боролся с плотской страстью и пребывал в безмолвии. Превзойдя многих монахов добродетельной жизнью, он получил сан пресвитера и был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (Малая Азия).

Фото: vsyamagik.ru

За свою жизнь Иларион совершил много чудес и исцелений. Молитвой и словом он избавил нивы и виноградники от вредителей – животных и насекомых, во время засухи низвел на землю дождь и остановил град, исцелил многих людей, одержимых бесом, слепых, увечных.

По некоторым сведениям, преподобный Иларион жил в конце VII – начале VIII века в период правления императора Льва III Исавра – противника святых икон. За почитание иконы Спасителя святой принял мучения и был убит.

Традиции и обычаи

Прозвище «выверни оглобли» святой Илларион получил на Руси из-за того, что погода ко дню его памяти становится совсем теплой. Даже если снег долежал до 10 апреля, то скоро он точно полностью растает. Поэтому пора из саней выворачивать оглобли и отправлять зимний транспорт на поветь. Ещё в этот день ходили очищать пруды, скинувшие ледяной покров.

Считалось, что на Иллариона теряет свою целебную силу Степанов венок, который вили прошлым летом на Стефана-сеновала. 15 августа всей семьей собирались на лугу и из двенадцати луговых трав плели венок, который потом несли в дом и вешали в красном углу. По поверью, он защищает дом и его обитателей от любых бед и напастей, а также помогает в лечении простудных заболеваний. Когда подступала беда, или в доме кто-то болел, хозяйка отрывала от венка цветы и травы и окатывала их кипятком. Верили, что добрый дух цветущего луга победит болезни, а также поможет человеческой душе почувствовать, что не за горами наступление светлых дней.

10 апреля славили мать-и-мачеху, которая, по народному верованию, греет землю. Этот удивительный цветок один из первых появляется на талой земле, украшая весенние лужайки хороводом золотистых головок. Цветет растение в апреле-мае. По продолжительности цветения ему нет равных среди первоцветов. В теплые и солнечные дни соцветия вытягиваются на своих цветоножках, распрямляются и поворачиваются к солнцу, чтобы понежиться в его лучах. Вечером цветки закрываются и вместе со стебельками поникают, как бы засыпая. Это позволяет растению уберечься от ночных заморозков и сохранить от намокания пыльцу.

Существует легенда, связанная с возникновением цветов мать-и-мачехи. Одна злая женщина решила погубить дочь своего мужа от первого брака, чтобы он с ней не общался и не виделся с бывшей супругой. Она заманила девочку к обрыву и столкнула с него. Когда мать обнаружила пропажу дочери, то бросилась её искать, но она опоздала – девочка уже не дышала. В ярости мать бросилась на мачеху, они сцепились и упали на дно оврага. На следующий день на склонах оврага выросло это растение. С одной стороны его листки были мягкие, а с другой – жесткие, а над ними возвышались маленькие желтые цветки, напоминающие золотистые волосы девочки.

Толкование снов

Сон с 9 на 10 апреля не является вещим, но, несмотря на это, если его правильно расшифровать, то можно узнать много интересного. Потому обязательно вспомните, что вам приснилось этой ночью:

куры – к выяснению отношений;

резать кур – к насмешкам;

выворачивать себе карманы – к мелкому хищению;

ссориться с начальством – к спокойной и размеренной жизни;

молоко пить – к болезни родителей;

воровать – опозоритесь;

гасить свет или тушить свечу – к смерти.

Сновидение, приснившееся днем 10 апреля, исполнится у именинника дня.

Приметы и поверья

Дождь – к урожайному году. Услышать глухие и продолжительные раскаты грома – к затяжным дождям. Утром туман и иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков. Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. Чибисы низко летают и кричат – к засушливому лету.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24