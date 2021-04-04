Катунь24: Итоги марта: Алтайский гидрометцентр оценил погоду прошедшего месяца

По словам специалистов, в целом март в Алтайском крае выдался теплым: на 2-3 градуса выше нормы. Оценку начальника гидрометеорологического обеспечения Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых передает «Алтайская правда».

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Любопытно, что в марте 2021 года фиксировались рекорды как плюсовых, так и минусовых температур. Например, 20 марта тепловой рекорд региона в этот месяца был побит в Змеиногорске – впервые за всю историю наблюдений было 10,3 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году – 9 градусов тепла.

Кроме потепления, синоптики отмечали также резкие похолодания. Так в Краснощеково в ночь на 14 марта температура опустилась до -33,6 градусов.

1 марта почти на всей территории выпала полумесячная норма осадков, а в предгорьях даже больше. Количество выпавших осадков в крае варьирует от 11 (в Родино) до 124 мм (Змеиногорск). За месяц выпало 1,5-4 нормы осадков по краю, в зависимости от территории (больше – в предгорьях).

Людмила Сырых также дала прогноз на апрель. Ожидается, что температурный режим начала месяца будет неустойчивым: возможны как холодные, так и очень теплые дни. До 5 апреля температура пойдет на повышение, 5-го достигнет максимума: днем +8…+13, местами в предгорьях до +18. С 6 по 8 апреля будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем +3…+10, ночью 0…+5. С 8 на 9 апреля ожидается похолодание. Во второй и третьей декадах апреля температуры ночью составят +2…+7 или –4…+1. Днем +12…+17, местами до +22, местами +3…+8. В целом средняя месячная температура предполагается около нормы (0…+6), месячное количество осадков – тоже около нормы.

Вскрытие рек обычно происходит во второй декаде апреля. В Барнауле среднемноголетняя дата – 16 апреля. Напомним, надевно в Гидрометцентре рассказали, когда на Оби начнется ледоход.

Катунь24