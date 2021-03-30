Катунь24: Итоги реализации национальных проектов за 2020 год подвели в Алтайском крае

Сегодня, 30 марта, состоялось заседание Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам. Его провел глава региона, председатель президиума Совета Виктор Томенко.

Фото: Правительство Алтайского края

Участие в заседании приняли заместители председателя правительства края, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю в Сибирском федеральном округе Юрий Земский, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков и другие. Члены Совета присутствовали в зале, а также работали в режиме видео-конференц-связи.

Губернатор Виктор Томенко во вступительном слове отметил, что в прошлом году Алтайский край участвовал в 11 национальных проектах, реализовывали 52 региональных проекта.

«Давно мы не собирались составом всего Совета, всю текущую работу на себе сконцентрировал президиум Совета. Однако понемногу есть возможность возвращаться к нормальной жизни при соблюдении антиковидных ограничений. Разговор наш будет посвящен реализации проектов. Некоторые федеральные проекты либо закончили свою реализацию, либо перешли в другие национальные проекты. Все эти моменты нам надо обсудить», – подчеркнул глава региона.

Основной доклад представил временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края, заместитель председателя Совета Анатолий Нагорнов.

«В прошлом году на реализацию 52 региональных проектов направлено было 22,5 млрд рублей. Из них 3 млрд – это средства краевого и местного бюджетов. Остальные средства привлечены из федерального бюджета, внебюджетных фондов и других внебюджетных источников. Наибольшая сумма в 2020 году направлена на три национальных проекта: «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 81 процент», – рассказал Анатолий Нагорнов.

Врио министра экономического развития Алтайского края также коротко доложил об итогах реализации каждого из региональных проектов на территории Алтайского края. Так, в рамках национального проекта «Демография» 1,8 тыс. граждан Алтайского края получили услуги долговременного ухода (при плане 2020 года – 1,8 тыс. граждан). Были приобретены технические средства реабилитации, открыты школы ухода, введены ставки сиделок. 21,7 % муниципальных образований края внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (план 2020 года – 20 %).

Национальный проект «Здравоохранение» позволил, к примеру, приобрести медицинское оборудование для 3 сосудистых центров, 3 онкологических диспансеров, 31 детского поликлинического отделения, построить 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, организовать работу 18 мобильных медицинских комплексов, а также решить ряд других вопросов.

Подробности представили руководители региональных проектов. Заместитель министра социальной защиты Алтайского края Юлия Ковалева озвучила перспективы реализации в текущем году проекта по финансовой поддержке семей с детьми. По ее словам, в 2021 году на выполнение мероприятий проекта предусмотрено более 4,7 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Кассовые расходы на 1 марта составили около 725 млн рублей, это 15 % от запланированных средств. Юлия Ковалева также рассказала об использовании жителями края средств материнского капитала.

«В прошедшем году за счет средств федерального маткапитала около 11 тыс. семей улучшили свои жилищные условия при рождении первого или второго ребенка, 754 семьи воспользовались «семейной ипотекой» при рождении второго ребенка и 1121 семья получила компенсацию на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей», — рассказала Юлия Ковалева.

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов рассказал, что национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в Алтайском крае в рамках пяти региональных проектов: «Нужно отметить, что в конце 2020 года данная национальная программа претерпела существенные изменения. Начиная с 2021 года определено 12 новых показателей данной программы». Евгений Зрюмов отметил, что самый ресурсоемкий региональный проект — «Информационная инфраструктура». В частности, в рамках проекта идет подключение к интернету социально значимых объектов. Уже подключено 1323 объекта. Кроме этого, к концу 2021 года планируется достичь показателя 25 % подключенных школ, внутри которых сформирована Wi-Fi сеть для реализации образовательного процесса. В текущем году на школы для реализации данной цели выделено 356 миллионов рублей.

Подводя итоги заседания, губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что сложности прошлого года в целом не привели к негативным последствиям в реализации национальных проектов в Алтайском крае.

Катунь24