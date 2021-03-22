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Алтайский край

Катунь24: Иностранные студенты из 25 стран смогут вернуться на учебу в Россию

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Иностранные студенты из 25 стран смогут вернуться на учебу в Россию21 марта 2021, 15:13

Въехать в Россию разрешили студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов из тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Фото: pixabay.com

Список государств и соответствующее распоряжение правительства было опубликовано в Telegram-канале Минобрнауки.

Вернуться на учебу в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Список государств, открытых для въезда, будет регулярно обновляться Роспотребнадзором. Информация до студентов будет доводиться университетами: через личные кабинеты обучающихся и официальные страницы вуза в социальных сетях и мессенджерах.

Перед возвращением на учебу, иностранные студенты должны будут тест на COVID-19 методом ПЦР и получить документ на русском или английском языке при отрицательном результате. В течение 72 часов по прибытию в Россию, они будут сдавать второй тест. Кроме того, студентам будет необходимо уведомить университет о своем возвращении на территорию России не менее чем за 10 дней.

Катунь24

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