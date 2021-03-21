Катунь24: ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей

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ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей20 марта 2021, 11:44
С 1 апреля 2021 года на все ввозимые в Россию смартфоны, смарт-телевизоры и компьютеры должен устанавливаться утверждённый пакет приложений.
Приложения, обязательные для установки на смартфоны с операционными системами iOS и Android:
- «Яндекс.Браузер»,
- «Яндекс»,
- «Яндекс.Карты»,
- «Яндекс.Диск»,
- «Почта Mail.Ru»,
- ICQ,
- голосовой ассистент «Маруся»,
- «Новости Mail.Ru»,
- OK Live,
- «ВКонтакте»,
- «Одноклассники»,
- MirPay (только Android),
- «Госуслуги»,
- «МойОфис Документы»,
- Kaspersky Internet Security (только Android),
- Applist.ru.
Для умных телевизоров, продаваемых на территории страны, обязательна установка следующих программ:
- «Яндекс»,
- Wink,
- ivi,
- Первый,
- «КиноПоиск»,
- Okko,
- More.tv,
- Premier,
- «Смотрим»,
- НТВ,
- Start.
Компьютеры под управлением операционной системы Windows должны поставляться с офисным приложением «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Рейтинг приложений Минцифры сформировало на основании заявлений от производителей программного обеспечения. В перечень попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год.
Список будет обновляться ежегодно, в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.
Согласно распоряжению правительства, российский софт предварительно установят на смартфоны и планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, системные блоки и телевизоры с функцией Smart TV как отечественные, так и импортные, в том числе произведённые компаниями Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei.