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Катунь24: ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей20 марта 2021, 11:44

С 1 апреля 2021 года на все ввозимые в Россию смартфоны, смарт-телевизоры и компьютеры должен устанавливаться утверждённый пакет приложений.

Приложения, обязательные для установки на смартфоны с операционными системами iOS и Android:

  • «Яндекс.Браузер»,
  • «Яндекс»,
  • «Яндекс.Карты»,
  • «Яндекс.Диск»,
  • «Почта Mail.Ru»,
  • ICQ,
  • голосовой ассистент «Маруся»,
  • «Новости Mail.Ru»,
  • OK Live,
  • «ВКонтакте»,
  • «Одноклассники»,
  • MirPay (только Android),
  • «Госуслуги»,
  • «МойОфис Документы»,
  • Kaspersky Internet Security (только Android),
  • Applist.ru.

Для умных телевизоров, продаваемых на территории страны, обязательна установка следующих программ:

  • «Яндекс»,
  • Wink,
  • ivi,
  • Первый,
  • «КиноПоиск»,
  • Okko,
  • More.tv,
  • Premier,
  • «Смотрим»,
  • НТВ,
  • Start.

Компьютеры под управлением операционной системы Windows должны поставляться с офисным приложением «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Рейтинг приложений Минцифры сформировало на основании заявлений от производителей программного обеспечения. В перечень попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год.

Список будет обновляться ежегодно, в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.

Согласно распоряжению правительства, российский софт предварительно установят на смартфоны и планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, системные блоки и телевизоры с функцией Smart TV как отечественные, так и импортные, в том числе произведённые компаниями Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei.

Катунь24

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