Катунь24: ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей

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ICQ, «Одноклассники» и Первый канал: какие обязательные приложения установят в гаджеты российских пользователей20 марта 2021, 11:44

С 1 апреля 2021 года на все ввозимые в Россию смартфоны, смарт-телевизоры и компьютеры должен устанавливаться утверждённый пакет приложений.

Приложения, обязательные для установки на смартфоны с операционными системами iOS и Android:

«Яндекс.Браузер»,

«Яндекс»,

«Яндекс.Карты»,

«Яндекс.Диск»,

«Почта Mail.Ru»,

ICQ,

голосовой ассистент «Маруся»,

«Новости Mail.Ru»,

OK Live,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники»,

MirPay (только Android),

«Госуслуги»,

«МойОфис Документы»,

Kaspersky Internet Security (только Android),

Applist.ru.

Для умных телевизоров, продаваемых на территории страны, обязательна установка следующих программ:

«Яндекс»,

Wink,

ivi,

Первый,

«КиноПоиск»,

Okko,

More.tv,

Premier,

«Смотрим»,

НТВ,

Start.

Компьютеры под управлением операционной системы Windows должны поставляться с офисным приложением «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Рейтинг приложений Минцифры сформировало на основании заявлений от производителей программного обеспечения. В перечень попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший год.

Список будет обновляться ежегодно, в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян.

Согласно распоряжению правительства, российский софт предварительно установят на смартфоны и планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, системные блоки и телевизоры с функцией Smart TV как отечественные, так и импортные, в том числе произведённые компаниями Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei.

Катунь24