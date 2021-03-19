Катунь24: Из барнаульского зоопарка уедут два львёнка

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Из барнаульского зоопарка уедут два львёнка18 марта 2021, 19:04

Заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев рассказал на своей странице в Instagram о скором отъезде двух львят.

Фото: instagram.com/aleksandrr22rus

«Наши Адам и Соня скоро уедут жить в другой зоопарк», — рассказал Чеботарев своим подписчикам.

Он также пригласил в барнаульский зоопарк последний раз увидеться с животными в субботу, 20 марта. Посетители смогут покормить кошачьих мясом и попрощаться с животными. В какой город уедут Адам и Соня, не сообщается.

Катунь24