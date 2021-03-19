Катунь24: Итоговая коллегия Министерства образования и науки Алтайского края состоялась в Барнауле

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Итоговая коллегия Министерства образования и науки Алтайского края состоялась в Барнауле18 марта 2021, 17:04

Впервые во время работы коллегии был организован кол-центр, который регистрировал и аккумулировал вопросы населения.

Фото: Катунь 24

В этом году тема итоговой коллегии Министерства образования и науки — «Образовательная политика как основа развития человеческого потенциала в Алтайском крае». Прошедший год принёс много вызовов привычной классно-урочной системе. Это позволило образованию мобилизоваться и разработать новые подходы к обучению.

В связи с указом президента о национальных целях и объявлении 2021 Годом науки и технологий перед системой образования встают новые задачи. На это направлены и 10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В этом году неоднократно поднимался вопрос о статусе педагога Алтайского края. И в рамках заседания коллегии состоялось торжественное награждение работников системы образования региона.

Часть специалистов приняла участие в работе коллегии в режиме онлайн. Уже через полчаса после начала заседания к трансляции подключились больше двух тысяч человек. Кроме того, впервые во время работы коллегии в Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества образования работал кол-центр, который регистрировал и аккумулировал вопросы населения. А затем передал их участникам заседания.

Катунь24