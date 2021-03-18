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Алтайский край

Катунь24: Известный летчик-космонавт встретится с молодежью Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Известный летчик-космонавт встретится с молодежью Алтайского края17 марта 2021, 18:04

Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Волков 18 марта 2021 года встретится со студентами и школьниками региона.

Фото: NASA

Встреча пройдет в 15:00 в актовом зале Алтайского государственного технического университета (пр. Ленина, 46, главный корпус, 4 этаж). 

Сергей Волков – космонавт Роскосмоса. Участник трех космических экспедиций на МКС. Руководитель направления департамента управления талантами, развития и обучения АО «СУЭК». Он сын космонавта, Героя Советского Союза Александра Александровича Волкова. Первый в мире космонавт во втором поколении.

Его порядковый номер 475 в мире и 101 в России. 

Катунь24

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