Катунь24: Известный режиссёр Эмир Кустурица планирует приехать в Алтайский край

Известный режиссёр Эмир Кустурица планирует приехать в Алтайский край17 марта 2021, 14:44

Сербский режиссёр Эмир Кустурица, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, может посетить Шукшинский кинофестиваль.

Фото: Victor Dmitriev

Об этом сегодня, 17 марта, во время пресс-конференции сообщила Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. По ее словам, фестиваль в этом году состоится с 20 по 24 июля. Минкультуры региона планирует провести в рамках фестиваля литературные встречи, музейные проекты, кинофестиваль и др.

Постановщик Эмир Кустурица родился в 1954 году в Сараево (Югославия). Известные работы режиссёра: «Папа в командировке», «Время цыган», «Подполье», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Также режиссёр снял клип для российской группы The Hatters.Также фестиваль посетит Григорий Служитель, российский актер и писатель.

Напомним, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

