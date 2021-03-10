Катунь24: Итоги работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году подвели в Барнауле

Итоги работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году подвели в Барнауле09 марта 2021, 17:42

На расширенном аппаратном совещании у главы города первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков представил отчет по итогам работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году и задачам на 2021 год.

Фото: администрация Барнаула

Анатолий Воронков отметил, что в отчетном году была продолжена работа по реализации задач, изложенных в указах президента РФ, по достижению целевых показателей и индикаторов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, краевых и муниципальных программ в сфере дорожно-благоустроительного комплекса.

Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 40 участков дорог на общей площади более 360 тысяч кв. м общей протяжённостью 39,5 км. На это было направлено 1,217 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В результате общая протяженность отремонтированных дорог составила 43 км. В текущем году предстоит выполнить ремонт на 22 участках дорог.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы в прошедшем году построена автомобильная дорога по ул. Взлетной, от ул. Солнечная поляна до проезда Северного Власихинского. Приступили к строительству дороги по проезду Северному Власихинскому, от проспекта Энергетиков до Павловского тракта, со сроком завершения работ в 2021 году. Ведется разработка проектно-сметной документации для строительства в 2022 году дорог по ул. Христенко, от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова, ул. 280-летия Барнаула, от ул. Солнечная поляна до ул. 65 лет Победы, малого Павловского тракта, от ул. Солнечная поляна до проезда Северного Власихинского. Все объекты будут введены в 2023 году. Увеличение площади автодорог по итогам завершения программы составит 30 тысяч кв. м.

В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула в 2020 году завершено строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная поляна, от дома № 99 до ул. Взлетной. Адресная инвестиционная программа города в 2021 году будет продолжена строительством дорог, тротуаров и освещения в поселке Лесном.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» планируется строительство дороги по ул. 65 лет Победы, а также дороги по проспекту Энергетиков.

Продолжается планомерная работа по ремонту дорог в сельских поселениях и микрорайонах частной застройки. За год отремонтировано 43 участка дороги.

Особое внимание уделялось текущему ремонту улично-дорожной сети. В 2020 году ремонт выполнен на площади почти 47 тыс. кв. м, уложено около 7 тысяч тонн асфальта. Ремонт тротуаров выполнен на площади 16,9 тыс. кв. м.

Всего на дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году было направлено 2 миллиарда 157 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Катунь24