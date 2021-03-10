ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Инваспортсмены из Алтайского края завоевали 12 медалей на чемпионате России по плаванию

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Инваспортсмены из Алтайского края завоевали 12 медалей на чемпионате России по плаванию09 марта 2021, 14:07

Воспитанники тренера Елены Соколовой из Бийска завоевали шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Фото: Алтайский спорт

В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали боролись 202 участника из 35 регионов страны.

Как сообщает «Алтайский спорт», Роман Жданов завоевал золото в четырех дисциплинах: вольным стилем на 200 метров, 50 метров на спине, 150 метров комплексным плаванием и 100 метров вольным стилем. А также серебро на 50 метрах вольным стилем и бронзу на этой же дистанции брассом. Егор Ефросинин, ставший лучшим на 50 метрах баттерфляем, еще трижды в этих соревнованиях поднимался на нижнюю ступень пьедестала. Он получил бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем, 100 метров брассом и на двухсотметровке комплексным плаванием. Юрий Лучкин занял третье место в заплыве на 50 метров брассом. Еще одну медаль высшей пробы бийские пловцы завоевали в комбинированной эстафете 4×50 метров. Золото получили Роман Жданов, Юрий Лучкин, Вадим Мелехин, Артур Кубасов.

Теперь наши спортсмены будут готовиться к чемпионату Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет с 16 по 22 мая 2021 года в португальском городе Фуншал на острове Мадейра, отметили в Министерстве спорта Алтайского края.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar