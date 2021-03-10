Катунь24: Инваспортсмены из Алтайского края завоевали 12 медалей на чемпионате России по плаванию

Инваспортсмены из Алтайского края завоевали 12 медалей на чемпионате России по плаванию09 марта 2021, 14:07

Воспитанники тренера Елены Соколовой из Бийска завоевали шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Фото: Алтайский спорт

В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали боролись 202 участника из 35 регионов страны.

Как сообщает «Алтайский спорт», Роман Жданов завоевал золото в четырех дисциплинах: вольным стилем на 200 метров, 50 метров на спине, 150 метров комплексным плаванием и 100 метров вольным стилем. А также серебро на 50 метрах вольным стилем и бронзу на этой же дистанции брассом. Егор Ефросинин, ставший лучшим на 50 метрах баттерфляем, еще трижды в этих соревнованиях поднимался на нижнюю ступень пьедестала. Он получил бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем, 100 метров брассом и на двухсотметровке комплексным плаванием. Юрий Лучкин занял третье место в заплыве на 50 метров брассом. Еще одну медаль высшей пробы бийские пловцы завоевали в комбинированной эстафете 4×50 метров. Золото получили Роман Жданов, Юрий Лучкин, Вадим Мелехин, Артур Кубасов.

Теперь наши спортсмены будут готовиться к чемпионату Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет с 16 по 22 мая 2021 года в португальском городе Фуншал на острове Мадейра, отметили в Министерстве спорта Алтайского края.

Катунь24