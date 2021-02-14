Катунь24: Их объединил хоккей: история любви спортивной семьи из Барнаула • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Их объединил хоккей: история любви спортивной семьи из Барнаула

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Их объединил хоккей: история любви спортивной семьи из Барнаула13 февраля 2021, 19:44

Он хоккеист и играет за местную команду «Динамо-Алтай», а она руководитель группы поддержки. Как живет молодая семья?

Дочка молодой семьи не дает им скучать. Андрей и Яна Локтевы живут вместе уже семь лет. Их объединил хоккей. Причем Яна ходила смотреть на тренировки своего брата. А уже позже познакомилась с Андреем, который всячески проявлял знаки внимания.

Сейчас Андрей один из ведущих игроков хоккейной команды «Динамо-Алтай». А Яна руководитель группы поддержки. И каждый день они вместе. В один момент Андрей хотел подарить возлюбленной соковыжималку, но их общая подруга отговорила его от этого сюрприза и намекнула, что пора бы сделать предложение.

Семейная жизнь без ссоры — это скучно. Важно найти компромисс. Как говорят супруги, чтобы жить семьей — нужно слышать друг друга, понимать и уважать. И в этом они правы.

Катунь24

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