Катунь24: Instagram будет блокировать пользователей за оскорбления в сообщениях • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Instagram будет блокировать пользователей за оскорбления в сообщениях13 февраля 2021, 18:01

Приложение будет удалять аккаунты пользователей за высказывания в личных сообщениях, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Фото: pixabay.com

«Мы будем принимать более жесткие меры, когда узнаем, что люди нарушают наши правила в личных сообщениях. До настоящего времени, когда кто-то отправлял личные сообщения, которые нарушали наши правила, мы запрещали этому человеку отправлять еще какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять нарушающие правила сообщения, мы отключим его учетную запись», — говорится в официальном блоге соцсети.

В компании также уточнили, удалять аккаунт будут не только за оскорбления, но и сообщения, разжигающие религиозную, расовую ненависть или нарушающие иные нормы общественной морали: «Инстаграм» должен быть местом, где люди спокойно общаются между собой».

Также отмечается, что компания не планирует нарушать тайну переписки и просматривать тем или иным образом сообщения. Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей.

Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подверглись расистским оскорблениям в Instagram после проигрыша в матче.

Катунь24