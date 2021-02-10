Катунь24: Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края09 февраля 2021, 16:02

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи ожидают сегодня около 50 пациентов. Тогда как в обычный день их около 40.

Такой наплыв во всех травмпунктах города. Чаще всего люди приходят с ушибами и растяжениями. Есть и переломы лучевой кости, лодыжки, ребер.

В таких погодных условиях травматологи советуют сделать выбор в пользу нескользящей обуви. А также передвигаться мелкими шажками и не держать руки в карманах. Если падения не избежать, нужно сгруппироваться и беречь голову. Лучше завалиться на бок.

Катунь24

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