Катунь24: Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края09 февраля 2021, 16:02

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи ожидают сегодня около 50 пациентов. Тогда как в обычный день их около 40.

Embedded video for Из-за гололедицы возросло количество обращений в травмпункты Алтайского края

Такой наплыв во всех травмпунктах города. Чаще всего люди приходят с ушибами и растяжениями. Есть и переломы лучевой кости, лодыжки, ребер.

В таких погодных условиях травматологи советуют сделать выбор в пользу нескользящей обуви. А также передвигаться мелкими шажками и не держать руки в карманах. Если падения не избежать, нужно сгруппироваться и беречь голову. Лучше завалиться на бок.

Катунь24