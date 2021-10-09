Катунь24: Иоанн Богослов: традиции и приметы на 9 октября

В этот день Православная церковь почитает память евангелиста и одного из двенадцати апостолов, единственного из них, умершего своей смертью – Иоанна Богослова. Этот святой был особенно любим Богом. После Вознесения Иисуса Христа он остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице и служа Ей.

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Когда Божия Матерь покинула землю и отошла на Небеса, апостол отправился проповедовать Истину, подвергся ссылкам и гонениям. Несколько лет перед своей кончиной апостол находился в городе Эфесе. Здесь он написал одно из четырёх Евангелий.

О жизни Иоанна Богослова существует много преданий, также есть предание и о его кончине, в котором рассказывается о том, что в возрасте более ста лет святой почувствовал, что близится время отхода к Господу. Он попросил своих учеников приготовить для себя могилу, в которую лёг и приказал засыпать себя землей. Его желание было исполнено. Когда же о случившемся узнали другие ученики, то решили раскопать могилу, но ничего в ней не нашли. Однако ежегодно из могилы в один из дней стал выступать прах, который исцелял верующих от многих недугов.

Перу Иоанна Богослова принадлежит ещё пророческая книга «Апокалипсис», завершающая Новый Завет. В ней содержится информация о жизни и будущей судьбе Церкви Христовой, а также всего мира.

Иоанн Богослов считается наставником иконного дела. По преданию, он сделал искусного иконописца из простого пастуха гусей.

Традиции и обычаи

К этому дню наши предки заканчивали сев озимых в южных областях. Ещё 9 октября опасались кушать лук и чеснок, чтобы на теле чирьи не появились.

К Иоанну Богослову обращаются за покровительством в дальней дороге. Считается, что дороги, которые прокладывают люди, особенно те, на которых есть перекрестки, притягивают сверхъестественные силы.

Издавна перекрестки имеют плохую славу, а всё потому, что здесь от неприятностей и болезней избавляются. Сюда идут, чтобы погадать, наказать обидчика или пообщаться с нечистой силой. Но не только нечисть обитает на перекрестках, здесь, согласно поверью, можно встретить души покойников (особенно тех, кто погиб без церковного покаяния). Сюда часто приходят ведьмы для совершения магических ритуалов. Поэтому на перекрестке ничего нельзя поднимать. В этом месте дороги нельзя есть, плевать, зевать, считать деньги. Также не рекомендуют ходить через центр перекрестка, после этого жизнь может в худшую сторону измениться.

На дорогах и перекрестках нечистые играют по ночам, морочат и пугают припозднившихся путников. По этой причине человек, отправляющийся в путь после захода солнца, должен быть особенно осторожен. Существует немало заговоров, которые уберегают странников от недобрых встреч в пути.

Приметы и поверья

Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода. Если в этот день выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября). Дождь со снегом 9 октября предвещают, что в январе будет три сильных оттепели. Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым. Тетерева на верхушках деревьев сидят – погода ясной будет. Розовый закат – к ветрам. Если во время захода солнца небо в дымке, то будет ненастье. Яркие звезды – к хорошей погоде, тусклые – к дождю или снегу. Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы. Солнце за тучи садится – к дождю, в облако – к ненастью. Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.

Человек, родившийся 9 октября – непоседа. Он обладает сильным и волевым характером, верен своим принципам, не терпит лицемерия и жеманства. В качестве талисмана ему подходят топаз и яшма.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24