Катунь24: Имена лучших педагогов Барнаула разместили на Доске почёта

Целый год имена и портреты профессионалов своего дела будут находиться на Почётной доске.

Фото: Комитет по образованию города Барнаула

Как сообщает пресс-центр городского комитета по образованию, имена 27 педагогов города занесли на Доску почёта. Среди лучших оказались 6 воспитателей и руководителей детских садов, 16 учителей и руководителей школ, три педагога допобразования, ветеран труда и специалист комитета по образованию Барнаула. Также на Доcку почета попали педагогические коллективы школы № 52, детского сада № 56 и Центра «Память» Пост № 1.

«Дорогие педагоги! Выражаем вам слова искренней благодарности за все, что вы делаете, и поздравляем вас с профессиональным праздником. Вы творите чудеса, передаете свои знания, свой опыт детям. Воспитываете своей мудростью, инициативой и творчеством. Спасибо за ваш труд!» – поблагодарила педагогов Барнаула зампредседателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

Катунь24