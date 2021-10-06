Катунь24: Ираидин день: традиции и приметы на 6 октября

В этот день Православная церковь почитает память святой мученицы Ираиды, которая проживала в Александрии. Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, иноков и диаконов. Все эти люди были заключены в оковы. Их за исповедание христианской веры везли на мучения.

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Неожиданно Ираида воспылала большой любовью к Господу. Она добровольно присоединилась к узникам, и вместе с ними была заключена в кандалы. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираиду прежде других подвергли жестоким истязаниям, а после усекли мечом.

Ещё 6 октября празднуется зачатие Иоанна Предтечи. Его отцом был священник Захария, а матерью – праведная Елисавета. В этот день прославляется чудо, милость и премудрость Божия. Праведные и благочестивые родители Иоанна, на протяжении всей супружеской жизни просили у Господа дитя. Уже в преклонном возрасте их молитвы были услышаны, и произошло чудо зачатия Иоанна в престарелой утробе Елисаветы. Относительно святого Иоанна у Господа были заведомо великие замыслы. Этот праведник стал пророком и предтечей Спасителя мира.

Когда Захария находился в храме, к нему явился архангел Гавриил и оповестил о том, что скоро у священника родится сын. Захария не поверил архангелу, за что тот наказал его немотой. Речь к мужчине вернулась только после рождения сына.

Праведная Елисавета была родственницей Девы Марии, которая, узнав о беременности, пришла её проведать. Когда Елисавета услышала приветствие Девы Марии, то в её чреве взыграл малыш и вскоре на свет появился Иоанн Предтечи (таким образом, будучи в утробе, он предсказал своей матери рождение Мессии). Через полгода после этого радостного события, родился Иисус Христос.

Традиции и обычаи

6 октября иногда бывает тепло, но редко и ненадолго. Часто в это время уже начинали топить печь. На Ираиду старались утеплить дом, заготовить на зиму дрова и протопить избу. Ещё 6 октября наши предки заговаривали печной уголь.

Хозяйки пекли «наливушки»: толкли картошку, добавляли молоко и яйцо, наливали на ржаную лепешку, которую по краям немного заворачивали. Особенно нравились наливушки ребятишкам.

Люди, попавшие в неприятную ситуацию, в этот день гадали о своей судьбе. Для этого брали два кувшина и шли к месту, где две реки сливаются в одну. Набирали в каждый кувшин воду из разных рек, так чтобы было одинаковое количество, и несли домой. Потом смотрели, из какого сосуда вода быстрее испарится. Если из кувшина, который наполняли из полной реки, то быстро решить проблемы не получится, и наоборот.

Людей, которым часто не везет, сейчас называют неудачниками, а раньше они получали прозвище бедолаги. Окружающие старались держаться от них подальше, чтобы самим не стать несчастными. Ещё говорили, что нельзя пересчитывать свои беды, потому что сколько насчитаешь, столько и накликаешь новых.

Приметы и поверья

Журавли улетели – осень к зиме перевалила. Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной. Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая. Если полевые мыши на деревню двинулись, то зима будет суровой. Петух ночью запел – надвигается ненастье. Если петух на одной ноге стоит, то скоро похолодает. Курица хвостом машет – к дождю. Куры раскудахтались – погода испортится. Если утки плещутся в воде и кричат, то будет дождь, если притихли – к грозе или к грому. Вороны нахохлились – к осадкам. Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным. Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в будущем году. Высокий бурьян – к снежной зиме. Если дикие гуси высоко летят и громко кричат, то скоро наступит настоящая зима.

Человеку, родившемуся 6 октября, дана способность обращаться с камнем и глиной. В качестве талисмана ему следует носить опал.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24