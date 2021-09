Катунь24: IKEA снимет с производства знаменитую плюшевую акулу

Об этом в Twitter сообщила служба поддержки компании.

Фото: Катунь 24

Накануне в службу поддержки обратился пользователь heyimdaf, решивший купить акулу Blahaj. Он спросил, почему игрушка пропала с сайта компании. Сотрудник по имени Хизер ответил, что акулы нет в наличии, и когда будут новые поставки неизвестно.

Другой работник IKEA Алекс отметил, что с апреля 2022 года игрушки вовсе снимут с производства.

Отметим, синюю плюшевую акулу уже убирали с прилавков в 2015 году, тогда покупатели создали петицию с требованием вернуть товар в магазины.

Игрушка стала популярна в интернете, с её участием создано много мемов и фотографий.

В российских магазинах игрушка пока есть в наличии. Жители Алтайского края могут её приобрести, заказав товар, например, в ближайшем магазине в Новосибирске. Метровая акула обойдётся в 1299 рублей.

Hello. I’m sorry that BLAHAJ isn’t available at the moment, due to supply issues. It may only be available for a short period of time as it is set to be discontinued from April 2022. I shall log your comments in relation to this. Thanks — Alex

— IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) September 26, 2021