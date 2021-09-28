Катунь24: Исполняющего обязанности главы района Алтайского края подозревают в получении взятки

Должностное лицо получил от директора одной из организации 400 тысяч рублей.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Факт коррупции выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2020-2021 годах исполняющий обязанности главы Первомайского района, первого заместителя главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью частями взятку на общую сумму 400 тысяч рублей. Деньги предназначались за выбор в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» и о заключении с ним контрактов на поставку.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств и продолжение расследования. Если вина чиновника подтвердится, ему предъявят обвинение по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Взяткой в крупном размере считается сумма от 150 до 1 млн рублей.

Катунь24