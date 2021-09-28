Катунь24: Из Барнаула можно будет улететь напрямую в Омск и Норильск

Новые рейсы начнут работать в Барнауле с 3 октября.

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Рейсы из Барнаула в Омск будут выполняться еженедельно по воскресеньям в 16:00 по местному времени, в Омск самолёты будут прибывать в 16:40 по местному времени. Обратно из Омска в Барнаул можно будет улететь также по воскресеньям в 22:10 по местному времени, прибытие в понедельник в 0:50 по местному времени.

Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам. Вылет из Барнаула — в 4:00 по местному времени, прибытие в 7:15 по местному времени. Обратный рейс из Норильска в Барнаул будет действовать по воскресеньям. Вылет из Норильска в 11:25 по местному времени, прибытие в Барнаул 14:25 по местному времени.

Полёты по данным направлениям будет осуществлять компания NordStar.

Катунь24