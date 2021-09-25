Катунь24: Искусствоведы со всей России поучаствовали в проекте «Боруновская палитра» в Алтайском крае

В Алтайском крае состоялся межрегиональный проект «Боруновская палитра»: Российская академия художеств и горизонты реализма в искусстве». Это серия масштабных мероприятий, посвященных памяти одного из выдающихся алтайских художников, заслуженного художника России, лауреата краевой премии Геннадия Борунова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Искусствоведы со всей России поучаствовали в проекте «Боруновская палитра» в Алтайском крае

Два художника напишут одно и то же место по-разному. А что, если художников будет 14? Три года назад такой эксперимент провели в селе Павловск. Результат организаторам так понравился, что пленэр решили сделать традиционным. Место выбрали неслучайно. Здесь родился заслуженный художник России Геннадий Борунов. Уже в третий раз делегация из членов алтайского отделения Союза художников России приезжает на Родину Борунова, чтобы напитаться атмосферой этих мест и по-своему осмыслить, казалось бы, привычные пейзажи.

Позже художественный музей Алтайского края добавил к пленэру научно-практическую конференцию, которая собирает искусствоведов из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. В будущем, организаторы надеются расширить «Боруновскую палитру» до всероссийского фестиваля. Шаги в этом направлении уже предпринимаются. Например, в этом году проект получил грант губернатора в сфере культуры.

Проект «Боруновская палитра» становится всё масштабнее, но вместе с тем остаётся очень личным. Среди его организаторов – внучка художника – Виктория Борунова. Она научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края.

«Боруновская палитра» — это не только сохранение художественного наследия. Конечно, в память о художнике поют песни, рассказывают истории из его жизни и посвящают научные статьи. Но это ещё и повод поразмышлять о связи между автором и местом, в котором он творит, а также, приобщить к творчеству новое поколение.

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