ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Избирком Алтайского края обратился в МВД из-за телефонной агитации во время выборов

Горняк22
16 часов Ago

Об этом рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции 19 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

Поводом для обращения стали сообщения в социальных сетях о том, представители одной из партий обзванивают избирателей и агитируют проголосовать.

«В одном случае по факту распространения в соцсетях информации об обзвоне со стороны одного избирательного объединения по мобильным телефонам с призывом прийти и проголосовать за него избирком направил представление в органы МВД. Это единственный факт обращения избиркома в полицию, и я думаю, правоохранительные органы разберутся с этой ситуацией», — заявила Акимова.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Подвозы и «неправильные» надомники: какие нарушения нашли на выборах на Алтае

Горняк22: Подвозы и «неправильные» надомники: какие нарушения нашли на выборах на Алтае

Горняк22
16 часов Ago
Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов Парламентские выборы-2021 обнаружили новый тренд — борьбу между оппозиционными и провластными наблюдателями за легитимность...

Читать по теме:

ВТОПЕ: