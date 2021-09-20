Катунь24: Избирком Алтайского края обратился в МВД из-за телефонной агитации во время выборов

Об этом рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции 19 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

Поводом для обращения стали сообщения в социальных сетях о том, представители одной из партий обзванивают избирателей и агитируют проголосовать.

«В одном случае по факту распространения в соцсетях информации об обзвоне со стороны одного избирательного объединения по мобильным телефонам с призывом прийти и проголосовать за него избирком направил представление в органы МВД. Это единственный факт обращения избиркома в полицию, и я думаю, правоохранительные органы разберутся с этой ситуацией», — заявила Акимова.

Катунь24