Катунь24: Явка в Алтайском крае на 18:00 составила 38,28 %

Самая большая явка — в районах.

В Алтайском крае закончились выборы депутатов Госдумы и АКЗС. По данным на 18:00, явка в регионе составила 38,28 %. Проголосовало 683 009 человек.

Самая большая явка наблюдается в Алейском (56,3 %), Ельцовском (50,6 %), Завьяловском (60,3 %), Краснощёковском (52,1 %), Кытмановском (53,6 %), Немецком (52,7 %), Новичихинском (50,1 %), Панкрушихинском (52 %), Родинском (65,2 %), Суетском (59,1 %), Тогульском (53,5 %), Тюменцевском (56 %) и Целинном районах (52,5 %), а также в ЗАТО Сибирский (63,5 %).

Итоговые цифры по явке появятся позднее.

Катунь24