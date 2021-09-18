Катунь24: Информационный центр алтайского краевого Избиркома приступил к своей работе в первый день голосования

Представители краевой избирательной комиссии в режиме онлайн-вещания в Инфоцентре будут отвечать на все вопросы, касающиеся выборов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Информационный центр алтайского краевого Избиркома приступил к своей работе в первый день голосования

Работать Инфоцентр будет на протяжении трёх дней голосования, а также 20 сентября на подведении итогов. До работы на выборах допущены сотрудники СМИ в количестве 165 человек. Они могут посещать избирательные участки и получать всю необходимую информацию по выборам. Журналисты могут задавать вопросы Избирательной комиссии по ситуациям на участках голосования.

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