Катунь24: Информационный центр алтайского краевого Избиркома приступил к своей работе в первый день голосования
Представители краевой избирательной комиссии в режиме онлайн-вещания в Инфоцентре будут отвечать на все вопросы, касающиеся выборов.
Фото: Катунь 24
Работать Инфоцентр будет на протяжении трёх дней голосования, а также 20 сентября на подведении итогов. До работы на выборах допущены сотрудники СМИ в количестве 165 человек. Они могут посещать избирательные участки и получать всю необходимую информацию по выборам. Журналисты могут задавать вопросы Избирательной комиссии по ситуациям на участках голосования.