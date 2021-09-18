Катунь24: Избирательная комиссия Алтайского края не зафиксировала нарушения на участках

Информация о возможных «подвозах» избирателей на участки появилась в социальных сетях.

Фото: pixabay.com

Указанная информация была проверена Избирательной комиссией Алтайского края. Там сообщили, что ни в одном из перечисленных случаев нарушений не зафиксировано.

На ряде избирательных участков действительно голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок. И это право избирателя – выбрать любой удобный для себя участок голосования, в частности который может быть расположен рядом с местом работы или учебы, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель».

В отношении так называемого «подвоза» в краевую избирательную комиссию никаких обращений не поступало. Тем не менее, опубликованная информация была рассмотрена и не нашла своего подтверждения.

Катунь24