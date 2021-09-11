Катунь24: Иван Постный: традиции и приметы на 11 сентября

11 сентября отмечается великий праздник в Православной церкви – Усекновение главы Иоанна Предтечи, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. Злодеяние, совершенное над ним, потрясло сердца христиан.

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Пророк обличал царя Ирода Антипа в беззаконии – в сожительстве с бывшей женой родного брата Ирода – Иродиадой. За это царь заключил его в темницу. Простой иудейский народ почитал Иоанна и считал его величайшим пророком, поэтому Ирод решил оставить его живым.

Во время пира, организованного по поводу дня рождения Ирода, Саломия (дочь Иродиады) исполнила танец, который очень понравился виновнику торжества. За это он пообещал танцовщице исполнить любое её желание. Тогда девушка потребовала принести на блюде голову Иоанна Крестителя. Царю ничего не оставалось, как исполнить её просьбу. В темнице пророку отсекли голову, а Саломия принесла её на блюде своей матери. Иродиада надругалась над отсечённой главой и бросила её в грязное место. Тело Иоанна Предтечи было похоронено его учениками в самарянском городе Севастии.

Иоанн Креститель пострадал за истинную веру как добрый воин Небесного Отечества, потому в православных храмах 11 сентября совершается поминовение воинов, погибших, защищая Родину. Установлено такое поминовение было в 1769 году в период войны России с Польшей и Турцией.

Иоанну Крестителю молятся об избавлении от головной боли. Молитва этому святому считается самой сильной. Важно помнить, что читать её нужно сердцем и верить в то, что она поможет. Делать это желательно перед ликом святого.

Традиции и обычаи

Считается, что этот день завершает лето. В народе говорили: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Мужики с этой даты в поле без кафтана не выходили. С 11 сентября обычно начинается «бабье лето», которое длится до 22 сентября. По этому поводу существовала поговорка: «С постного Ивана мужик осень встречает, а баба своё лето начинает». Дата 11 сентября отмечена строгим постом. Отсюда и произошло название дня «Иван Постный».

До этого времени старались закончить уборку конопли, потому что опасались: «Если до Ивана Постного не выберешь коноплю, то весь пост без масла просидишь». В России до середины XIX века практически не высаживали подсолнечник, который был завезен из Северной Америки только в 1829 году. Растительное масло получали из семян конопли и льна. Его употребляли в обычные и праздничные дни.

Если на Ивана Купала собирали травы, то на Ивана Постного было принято собирать коренья. Крестьяне начинали убирать репу. В Архангельской губернии устраивали «репной праздник».

Ещё этот день связывали с активностью нечистой силы. Считалось, что по селениям могут ходить колдовки и выпрашивать что-нибудь. Чтобы они не смогли войти в дом и даже во двор под воротами или под порогом зарывали мак с семенами.

Приметы и поверья

Если журавли на юг улетели, то зима ранней будет. Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу. Гром гремит – осень будет теплой. Журавли улетели – скоро похолодает. Скворцы на юг не летят – наступило «бабье лето». Много грачей – солнечная погода продлится ещё долгое время. Если в этот день болит голова, то необходимо помолиться Иоанну Предтечи, и боль отступит. В этот день считается грехом взять в руки нож, лопату, топор и другие режущие предметы. Если 11 сентября разрезать кочан капусты, то из него может пойти кровь. Круглые предметы резать в этот церковный праздник – к большому несчастью. В этот день нельзя петь, танцевать. Веселиться, играть свадьбы и венчаться, шить и вязать, носить красную одежду и есть продукты красного цвета. Не нужно употреблять в пищу ничего круглого (яблоки, арбуз, дыню и т. п.), копать картофель, срезать мак, рвать яблоки, рубить капусту. Кто съест на Иоанна Крестителя скоромную пищу, тот после смерти в рай не попадет. Одиноким людям, желающим наладить личную жизнь, в этот церковный праздник нужно сходить в храм и отстоять службу.

Человек, родившийся 11 сентября, будет терпеливым и трудолюбивым. Ему следует носить хризопраз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24