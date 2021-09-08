Катунь24: Изнасилование не совершалось: жительницу Алтайского края осудят за оговор любовника

46-летняя жительница Ярового пойдёт под суд за заведомо ложный донос о совершении преступления.

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Как рассказали в Следственном комитете, в конце августа 2021 года женщина, будучи замужем, осталась ночевать у своего знакомого, с которым встречалась. Чтобы как-то оправдать своё отсутствие перед супругом, она рассказала, что мужчина её изнасиловал, а затем написала заявление в правоохранительные органы.

Следователи установили, что изнасилования не было, после чего обвиняемую привлекли к уголовной ответственности. В ходе предварительного следствия женщина вину признала и в содеянном раскаялась. Теперь её дело рассмотрит суд.

Катунь24